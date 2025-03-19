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Evdeki Nem ve Küfü Böyle Yok Edin!

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EVDE NEM VE KÜFÜN ZARARLARI

Evde meydana gelen nem ve küf, yalnızca yapıya zarar vermekle kalmıyor, sağlığı da tehdit ediyor. Kış aylarında özellikle pencerelerde biriken buhar, duvarlarda küf olmasına neden olabiliyor.

NEMİ AZALTMAK İÇİN BASİT YÖNTEMLER

Ancak pencere kenarına yerleştirilen basit bir kaseyle nemin azaltılması mümkün. Evde fazla nemi emebilen doğal malzemeler arasında tuz, pirinç ve kedi kumu ön plana çıkıyor. Tuz, havadaki nemi hızla çekerek ortamı kurutmaya yardımcı oluyor. Pirinç de benzer bir şekilde nemi çekebiliyor. Kedi kumu ise yüksek emici özelliği sayesinde banyo ve mutfakta oldukça etkili bir seçenek sunuyor.

SAĞLIKLI BİR ORTAM İÇİN ÖNERİLER

Bu malzemeleri küçük bir kaseye ekleyip pencere kenarına koymak, camlardaki buharın duvarlara yayılmasını engelliyor. Böylelikle küf oluşumunun önüne geçilmekte ve evde daha sağlıklı bir ortam sağlanmakta.

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