Evden Çıkıp Kayıp Olan Adam

GAZİPAŞA’DA KAYBOLAN HÜSEYİN KARADENİZ’DEN 9 GÜNDÜR HABER YOK

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Belbaşı Yaylası’ndaki evinden 6 Haziran günü öğle saatlerinde yaya olarak ayrılan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz’den bir daha iz bulunamıyor. Mevlide katılmak üzere evden çıkan Karadeniz, akşam saatlerinde eve dönmediği için yakınları çevrede araştırma yapmaya başladı fakat herhangi bir sonuç elde edemediler. Bunların ardından durum, jandarma ekiplerine bildirildi.

MEVLİDE ULAŞAMADIGI ANLAŞILDI

Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan kişinin bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Karadeniz’in bastonuyla yürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri tespit edildiği için bu güzergâh üzerinde aramalar yoğunlaştırıldı. Yapılan araştırmalarda Hüseyin Karadeniz’in mevlide hiç ulaşmadığı öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kendisinden hâlâ haber alınamazken 9. gününde kaybolduğu günde arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH, AKUT ve komando timlerinden oluşan ekipler, Şahinler Mahallesi çevresinde ve ormanlık alanlarda arama faaliyetlerini sürdürüyor.