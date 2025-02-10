Evinde Temizlik Yaparken Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesinde, Çamlıtepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Yener Uzun, emekli olduktan sonra temizlik malzemeleri bölümünde bir firma için çalışmaya başlamıştı. Kendi evinde temizlik yaparken aniden fenalaştı.

AİLESİ DURUMU BİLDİRDİ

Yener Uzun’un fenalaştığını fark eden ailesi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Uzun’u ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Bir çocuk babası olan Yener Uzun, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Uzun’un cesedi otopsi işlemleri için morga sevk edildi. Temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırdığı, bu durumun kimyasal bir tepkimeye yol açarak zehirlenmesine neden olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.