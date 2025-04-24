evinizde-hasar-yoksa-girmeyin

DEPREMİN ETKİLERİ VE PANİK DURUMU

İstanbul’un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki deprem, yalnızca kenti değil, çevre illeri de zahmetsizce etkiliyor. Sarsıntı, birçok ilçede hissediliyor ve yaşanan bu durum, vatandaşları panikletebiliyor. Birçok kişi, evlerine giremeyerek parklarda ve sokaklarda beklemeyi tercih ediyor.

GÖRÜR’DEN HAREKETLİLİK AÇIKLAMASI

Korkutan depremin ardından insanların aklındaki “Evlere girelim mi?” sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerindeki açıklamasında şunları belirtiyor: “Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle.”