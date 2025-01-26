Evlilik Kredisiyle Beyaz Eşya Fırsatı

FAİZSİZ KREDİ İLE YEREL EKONOMİYE KATKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı faizsiz evlilik kredisi, sadece çiftler için değil, aynı zamanda yerel ekonomiler için de büyük bir fırsat oluşturuyor. Bursa’nın İznik ilçesinde bir beyaz eşya mağazası işletmecisi olan Öznur Kurt, genç çiftlerin bu kredi fırsatını daha kaliteli ürünler almak için kullandığını belirtiyor. Kurt, “Kampanyalarımızla çiftlerin yükünü hafifletiyoruz, bu kredi yerel esnaf için de ekonomik hareketlilik sağladı” diyor. Evlenecek olan çiftler için beyaz eşya almak ciddi bir masraf gerektiriyor, ancak Kurt’a göre, evlilik kredisi sayesinde avantajlı kampanyalardan faydalanarak bu süreci daha kolay geçirebilirler.

ÖZEL KAMPANYALARLA İHTİYAÇLARI KARŞILAMA

Kurt, “Evin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir seti 90 bin TL’ye sunuyoruz” ifadeleriyle kredi fırsatlarını vurguluyor. Yerel beyaz eşya mağazaları, faizsiz kredi desteğiyle artan talepleri karşılamak amacıyla özel ödeme planları ve indirim kampanyaları düzenlemeye başladı. “Çiftlerin bütçesini zorlamadan ihtiyaçlarını karşılamalarını hedefliyoruz” diyen Kurt, bunun yanı sıra çamaşır makineleri, buzdolapları ve fırın gibi temel ürünlerin yoğun bir talep gördüğünü de ifade ediyor.

BELİRGİN CANLANMA BEKLENTİSİ

Uzmanlar, evlilik kredisi ile beyaz eşya sektöründe uzun zamandır beklenen bir canlılığın yaşanacağını öngörüyor. Genç çiftler ise bu fırsatlar sayesinde daha uygun maliyetlerle yeni evlerine adım atma şansı yakalıyor. Kampanyalar ve ödeme kolaylıkları, hem çiftlerin hem de yerel esnafın yüzünü güldürüyor.