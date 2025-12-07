Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılıkta 5 Gözaltı

Denizli Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çivril ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık olaylarının artması üzerine bir soruşturma başlattı.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

JASAT, dolandırıcıların evlenmeyi düşünen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının yer aldığı bir kataloğu sunduğunu ve beğenilen kadınlarla erkekleri buluşturduğunu ortaya koydu. Yapılan buluşmalar sonucunda dolandırıcıların, katalogda seçilen yabancı uyruklu kadınla evlenmek isteyen bireylerden, anlaştıkları fiyatlar doğrultusunda 5 ile 10 bin dolar arasında paralar talep ettikleri belirlendi.

ALTIN VE PARALARLA KAYBOLUYORLAR

JASAT’ın yürüttüğü çalışmalar sonucu, yabancı uyruklu kadınların nikah ve düğün törenleri sonrasında takılan altın ve paraları alarak kayıplara karıştıkları tespit edildi. Hem dolandırıcılardan hem de evlendikleri kadınlar tarafından mağdur durumuna düşen erkeklerin, bu dolandırıcılık yönteminden etkilendikleri saptandı. JASAT, Çivril Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla Denizli ve Sinop’ta eş zamanlı baskınlar düzenledi. İki ilde toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla salıverildi. Önceki günlerde Çanakkale Biga’da, psikolojik sorunları olan oğlu için 500 bin liraya Cezayir’den bir kadınla anlaşan R.G. isimli birey dolandırıcılık olayı yaşamıştı. Düğün sonrası gelin, altınları alarak kayıplara karışırken, R.G. yaşamına son vermişti.

