Evlilikte Sorunlar Ve Sonuçları: Bir Örnek

SÜREÇTEKİ ZORLUKLAR

O ilk nişandan tam 20 yıl sonra, istedikleri hayata ulaşarak evlendiler. Ancak bu evlilik, sadece iki yıl sürdü ve bu süre zarfında sık sık suratları asık, kavga ederken ya da birbirlerine bağırırken çekilmiş fotoğrafları haber başlıklarını doldurdu. “Bu evlilik yürümez” diyenlerin haklı çıkmasıyla, kısa süre içinde boşanma kararı aldılar.

GÖSTERİŞTEN GERÇEĞE

Kırmızı halılarda, galalarda ve ödül törenlerinde sürekli aşk dolu pozlar verirken, birbirlerine hayran gözlerle bakıp kameralar için gülümsemeleri, evliliklerinin aslında hiç de yolunda gitmediği yönündeki iddiaları ortadan kaldırmadı. Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in 2000’lerin başından günümüze taşıdığı bu peri masalı, maalesef mutsuz bir sonla noktalandı.