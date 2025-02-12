Exoborne’un Deneme Sürümü Başladı, Katılın

DENEME AŞAMASI BAŞLIYOR

Bu özel deneme süreci, dünya genelindeki oyuncuları Exo-Rig’lerin güçlü yapısı ve doğanın acımasız güçleriyle, çevresel felaketlerle harap olmuş bir dünyada geçen yüksek riskli, taktiksel çok oyunculu savaşları deneyimlemeye davet ediyor. Bu bağlamda Sharkmob, oyunculara yoğun aksiyon, keşfedilecek çeşitli haritalar ve stratejik derinlikle ilgili yeni bir fragman yayınladı. Fragmanı buradan izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=Op9WWwyN8S0&t=1s

DENEME SÜRESİ VE KAYIT DETAYLARI

Deneme süreci bugünden itibaren 17 Şubat 2025’e kadar devam edecek ve PC üzerinden Steam aracılığıyla erişilebilecek. Mücadeleye katılmak isteyen oyuncular, hala Exoborne’un Steam sayfasından kayıt olarak katılma şansını yakalayabiliyorlar. Steam üzerinden Exoborne’a erişmek için: https://store.steampowered.com/app/2705130/Exoborne/ linkini kullanabilirsiniz.

YENİ OYNANIŞ VİDEOSU YAYINLANDI

Exoborne’un hızlı tempolu çatışmaları, taktiksel kararlar ve sistemik kaos karışımına daha derinlemesine dalmak isteyenler için Sharkmob bir tam çözümlü oynanış videosu da yayınladı. Videoda Sharkmob’un Baş Yapımcısı Brynley Gibson, oyuncu yeteneklerini geliştiren ve dinamik, yüksek riskli, yüksek ödüllü mekanikler sunan gelişmiş savaş giysileri olan Exo-Rig’lerin işlevlerini aktarıyor. Ayrıca güçlü teçhizatlar ve doğanın öngörülemeyen güçleri arasındaki sinerjiyi vurgulayarak hızlı geçiş, akıcı hareket ve yoğun PvP savaşını sergiliyor. Bu derinlemesine inceleme, oyunculara hem teknolojide hem de çevrede ustalaşmanın hayatta kalmanın anahtarı olduğu oyunun sürükleyici dünyası ve stratejik derinliği hakkında daha fazla bilgi sağlıyor.