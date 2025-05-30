Eylem Tok, 14 Ay Sonra Dilekçe Verdi

Eylem Tok, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazadan sonra 14 ay geçtikten sonra avukatı aracılığıyla bir dilekçe sundu. Tok’un, İstanbul Kemerburgaz’da gerçekleşen kazadan sonra ağır yaralı olan Aci ve arkadaşlarının telefonunu aldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

AMERİKA’DA HAPİSTE

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunuyor. İkili, Türkiye’ye iadeleri için hukuki süreci sürdürüyor. Eylem Tok, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, kazaya karışan telefonların kendisine değil, oğlu ile aynı araçta olan başka bir çocuğun annesi ve diğer ailelerin tarafından alındığını savundu.

YAKALAMA KARARININ KALDIRILMASI

Eylem Tok hakkında çıkarılan “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından kaynaklı yakalama kararının ve kırmızı bültenin kaldırılmasını talep etti. Bu hukuki süreç devam ederken, Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, maddi ve manevi tazminat talebinin karşılandığını belirterek, yakın zamanda şikayetini geri çekti.