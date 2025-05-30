Eylem Tok’a telefonları diğer aileler aldı!

KAZANIN ARDINDAN GELİŞMELER

İstanbul Kemerburgaz’da meydana gelen kazadan sonra, ağır yaralı Oğuz Murat Aci ile arkadaşlarının cep telefonlarının Eylem Tok tarafından alındığı iddiaları gündeme geldi. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunuyor.

EYLEM TOK’UN AÇIKLAMALARI

Eylem Tok, yaptığı açıklamada, kazanın ardından telefonları kendisinin almadığını söyledi. Dilekçesinde, söz konusu telefonları oğlu ile aynı araçta bulunan başka bir çocuğun annesi ve diğer ailelerin aldığını öne sürdüğü belirtildi. Tok, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” iddialarına dayanarak çıkarılan yakalama kararının ve kırmızı bültenin kaldırılmasını talep etti.

Hukuki süreç devam ederken, kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, maddi ve manevi tazminat talebinin karşılandığı gerekçesiyle şikayetini geri çekti. Bu gelişme, davanın seyri üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Eylem Tok’un iade sürecine ilişkin yeni kararların gelmesi bekleniyor.