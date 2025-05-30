Eylem Tok Telefonları Diğer Aileler Aldı!

İSTANBUL’DA KAZA SONRASI TELEFONLARIN ALINDIĞI İDDİASI

İstanbul Kemerburgaz’da meydana gelen kazada ağır yaralı Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının telefonlarının Eylem Tok tarafından alındığı ileri sürüldü.

EYLEM TOK’TAN AÇIKLAMA

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur şu an Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunuyor. Tok, dilekçesinde “Telefonları ben değil, diğer aileler aldı!” ifadesini kullandı. Tok’un açıklamasına göre, kazanın ardından telefonları kendisinin değil, oğlu ile aynı araçta bulunan başka bir çocuğun annesinin ve diğer ailelerin aldığı belirtildi. Avukatı aracılığıyla başvurusunda, hakkında çıkarılan “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “suçluyu kayırma” suçlarından yakalama kararı ve kırmızı bültenin kaldırılmasını talep etti.

ŞİKAYETİN GERİ ÇEKİLMESİ

Hukuki süreç devam ederken, kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, maddi ve manevi tazminat talebinin karşılandığını belirterek şikayetini geri çekti. Bu durum, davanın seyrini değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve Eylem Tok’un iade sürecine ilişkin yeni kararlar bekleniyor!