Eylem Tok Telefonları Diğer Aileler Aldı!

KAZA SONRASI TELEFONLARIN ALINDIĞI İDDİASI

İstanbul Kemerburgaz’da meydana gelen kazanın ardından Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının telefonlarının Eylem Tok tarafından alındığı öne sürülmüştü. Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunuyor.

EYLEM TOK’UN AÇIKLAMALARI

Tok, kazanın ardından telefonların kendisine ait olmadığını, oğlu ile aynı araçta bulunan başka bir çocuğun annesi ve diğer ailelerin aldığını ifade etti. Avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlamalarıyla ilgili çıkarılan yakalama kararının ve kırmızı bültenin iptal edilmesini talep etti.

ŞİKAYETİN GERİ ÇEKİLMESİ

Hukuki süreç devam ederken, kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, maddi ve manevi tazminat talebinin karşılandığını belirterek şikayetini geri çekti. Bu gelişme, davanın seyrini değiştirebilecek kritik bir adım olarak görülüyor. Eylem Tok’un iade süreci ile ilgili yeni kararlar bekleniyor.