Eylem Yasağı İstanbul’da Uzatıldı

İSTANBUL’DA EYLEM YASAĞI UZATILDI

İstanbul’da eylem yasağı, 27 Mart’a kadar uzatıldı. Bu karar İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir’de de uygulanmaya başlandı. Daha önce İstanbul Valiliği, provokatif eylemler olabileceği düşüncesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklamaları için yasak getirmişti. Valilikten yapılan açıklamada, gün içerisinde saat 16.00 itibariyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Trafiğe Kapatılacak Yollar Açıklandı

İstanbul Valiliği’nden gelen bilgiye göre, “19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir” denildi. Kapatılacak yollar arasında Abide-i Hürriyet Caddesi, Darülaceze Caddesi gibi pek çok yer bulunuyor. Alternatif yollar olarak ise Çiftecevizler Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Silahşör Caddesi sıralanıyor.

Saraçhane’ye Çıkan Yollar Kapatıldı

Bugün saat 14.00’e kadar, Saraçhane’ye çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Bu durum Atatürk ve Galata Köprüleri ile Sahil Kennedy Caddesi’nin Samatya-Sirkeci arası gibi yerleri kapsıyor. Kapalı yollar arasında Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi gibi önemli arterler bulunuyor. Ayrıca, Taksim Meydanı çevresine bariyerler kurulmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde CHP’nin buluşma çağrısına karşı polis ekipleri nöbet tutuyor.

ANKARA VE İZMİR’DE DE YASAKLAR UYGULANMAYA BAŞLANDI

Ankara Valiliği, 25 Mart’a kadar gösterilerin yasaklandığını bildirdi. Ayrıca, ODTÜ, MTA, Beytepe ve BİLKENT ODTÜ metro durakları da kapatıldı. ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu alınmayacağı açıklandı. İzmir Valiliği de 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.