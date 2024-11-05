Eylül Ayı Dış Ticaret Açığı Arttı

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

ABD’de dış ticaret verileri, sert bir yükseliş gösteriyor. Eylül ayı dış ticaret açığı, bir önceki aya göre 13,6 milyar dolar ve yüzde 19,2 oranında artışla 84,4 milyar dolara çıktı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, Eylül’de ülkenin 84 milyar dolar dış ticaret açığı vereceğini tahmin ediyordu.

İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ

Eylül ayı ihracatı 267,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, Ağustos ayı ihracatına göre 3,2 milyar dolar daha düşük bir seviyeyi ifade ediyor. Eylül ayındaki ithalat ise, bir önceki aya göre 10,3 milyar dolar artarak 352,3 milyar dolara ulaştı. Mal dış ticaret açığı, önceki aya göre 14,2 milyar dolar artarak 109 milyar dolara yükseldi. Hizmet sektörü dış ticaretinde de fazla, önceki aya göre 0,6 milyar dolar artış göstererek 24,6 milyar dolara çıktı.

YILBAŞINDAN BU YANA VERİLER

Yıl başından bu yana, mal ve hizmet açığı 2023’ün aynı dönemine göre 69,6 milyar dolar yani yüzde 11,8 artış gösterdi. İhracattaki artış 84,7 milyar dolara ve yüzde 3,7’ye ulaşırken, ithalat artışı 154,4 milyar dolar yani yüzde 5,3 oranında gerçekleşti. Eylül ayında sermaye malları ihracatı 1,9 milyar dolar, tüketim malları ihracatı ise 1,4 milyar dolar azaldı. Tüketim malları ithalatı ise 4 milyar dolar artarken, sermaye malları ithalatındaki artış da 2,8 milyar dolar oldu.