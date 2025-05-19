Eylül’te Araba Yangını, Serhan Adalı!

İSTANBUL’DA LÜKS ARAÇ YANGINI

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, değeri 20 milyon lira olan bir otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. Lüks araç saniyeler içinde kül oldu.

SEYİR HALİNDE PATLAÇIK başladı

Ferrari marka otomobilin motor kısmından birden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurdu ve yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

PATLAYAN ARAÇ KÜLE DÖNÜŞTÜ

Yapılan müdahaleye rağmen, araçta kısa bir süre içinde patlama gerçekleşti. Ferrari, dakikalar içinde alev topuna dönerken, sürücü canını zor kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yanan lüks otomobili kullanan kişinin Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı olduğu öğrenildi. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan kimse olmamakla birlikte, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

CEP TELEFONLARIYLA KAYDEDİLDİ

Ferrari’nin alev alev yandığı anlar, çevredeki insanların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.