Eylülde Antalya Plajları Kalabalıklaşıyor

ALANYA’DA EYLÜL SICAKLARI DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaz mevsimi eylül ayında da kendini hissettiriyor. İlçenin dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, yerli ve yabancı tatilcilerle dolup taşıyor. Hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşıyor. Tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkarmak için plaja akın ediyor. Sabah erken saatlerden itibaren plajda yerini alan tatilciler, su sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu denizde serinlemeye çalışıyor.

DENİZDE SERİNLEME FIRSATI

Tatillerini geçirirken kimi turistler güneşlenmeyi tercih ediyor, kimi ise Alanya’nın net ve temiz sularında yüzerek serinliyor. Ayrıca, güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar tekne turlarına katılıyor.

BELÇİKA’DAN TATİL İÇİN GELDİ

Belçika’dan tatil amaçlı Alanya’ya ilk kez gelen Çiğdem Durgut, “Belçika’dan Alanya’ya tatil için 7-8 günlüğüne geldim. Denizi, havası ve insanları çok güzel. Alanya’ya gelmek isteyen herkese tavsiye ederim.” açıklamasında bulunuyor.