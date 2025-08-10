Eylülde Sona Erecek Süre Var

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KRİTİK DÖNEMECE GİRİLDİ

“Terörsüz Türkiye” sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. ABD, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) desteğini azaltmaya başlarken, SDG’nin Suriye ordusuna katılması için tanınan süre eylül ayının sonuna eriyor. Güvenlik kaynaklarına göre, SDG eyleme geçerse bu süre yıl sonuna kadar uzatılacak. Aksi durumda Türkiye, desteğiyle askerî operasyonları gündeme getirebilir.

ANKARA VE ŞAM YÖNETİMLERİNİN TAVRI

Ankara ve Şam yönetimleri, SDG’nin “özerk yapı” ya da “ademimerkeziyetçi yönetim” taleplerine kesin bir şekilde karşı duruyor. SDG’nin sadece Kürtlerden oluşmadığı, Haseke ve Kamışlı bölgelerinde 4–5 bin Kürt gücü ve farklı etnik gruptan Arap aşiretler ile Hristiyanların bulunduğu belirtiliyor. Arap aşiretlerin entegrasyondan yana olduğu kaydediliyor. Bu sürecin provokasyonlarla bozulmaması için güvenlik birimleri çeşitli girişimleri engelliyor.

KUZey IRak’TAKİ SİLAHLAR VE AİLELERİN DÖNÜŞÜ

Kuzey Irak’ta yapılan silah teslimi ve imha işlemleri sırasında seri numaralarının kayda geçirildiği, PKK’nın silah imhasında hızlı bir şekilde hareket ettiği ifade ediliyor. Ayrıca, Mahmur ve Sincar’daki kamplarda bulunan ailelerin Türkiye’ye dönüşlerine engel koyulmayacağı, PKK üst yönetiminin ise farklı ülkelere gitmesi için Afrika’daki ülkelerin seçenekler arasında olduğu aktarılıyor. Bu konunun silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından ele alınacağı ifade ediliyor.

MECLİS KOMİSYONU VE YENİ DÜZENLEMELER

Meclis’te kurulan komisyonun sürece katkı sağlaması bekleniyor. Ancak güvenlik bürokrasisi mevcut yasalarla sürecin yürütülemeyeceğini, silah bırakan örgüt üyelerinin sivil hayata dönmesi için yeni idari ve yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu aktarıyor.