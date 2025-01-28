Eypio Üçüncü Kez Baba Oldu: Prenses Anka

ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLDU

Günah Benim, Naim, Gömün Beni Çukura gibi eserleriyle tanınan Eypio, üçüncü kez baba olma müjdesini verdi. Yeni bir çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, kısa süre önce bebekleriyle birlikte kameralara poz verdi. Paylaşımında kızı ile birlikte gözler önüne çıkan Eypio, bebeğine verdiği ismi de duyurdu. “PRENSES ANKA” ismiyle duyurduğu bu yeni üyesi, 41 yaşındaki şarkıcının hayatına renk katıyor. Eypio, bu anı yansıtan fotoğrafına “Geldi 3. prenses Anka” notunu ekledi. Ayrıca paylaştığı fotoğrafta kullandığı nazar boncuğu emojisi, takipçilerinin ilgisini çekti. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı ve “Hayırlı olsun”, “Bahtı, kaderi güzel olsun”, “Maşallah”, “Allah analı babalı büyütsün” gibi pek çok yorum aldı.

İKİ KIZI DAHA VAR

O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeliği yapan Eypio, gerçek adıyla Abdurrahim Akça, daha önce iki kızı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Eypio, böylece üç kızı olan bir baba unvanıyla aile hayatına yeni bir sevinç katmış oldu.