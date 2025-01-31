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Spor

Eyüpspor, Taras Stepanenko’yu Transfer Etti

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TARAŞ STEPANENKO EYÜPSPOR’A KATILDI

Süper Lig’de iddialı bir konumda bulunan Eyüpspor, Shakhtar Donetsk’in efsanevi kaptanı Taras Stepanenko’yu kadrosuna dahil etti. Eyüpspor, bu önemli transfer hakkında yaptığı açıklamada, “Eyüpspor’a Hoş Geldin Taras Stepanenko!” ifadelerine yer verdi.

STEPANENKO’NUN TRANSFERİNİN KATKILARI

Bu transfer, Eyüpspor’un takım yapısını güçlendirmek ve performansını artırmak amacıyla gerçekleştirilmiş bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, Stepanenko’nun tecrübesinin ve liderlik özelliklerinin, takımın sezon hedeflerini gerçekleştirmesi için önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor.

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