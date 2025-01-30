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Eyüpsultan’da Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

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OLAY YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’taki 3 katlı bir apartmandan gelen silah sesleri, çevre halkını endişelendirdi ve durum derhal polise bildirildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi.

KORKUNÇ BULGU

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda, aynı aileden 71 yaşındaki Fatma İnce, 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, 42 yaşındaki Aysun Yenigün ve 12 yaşındaki Dilan Yenigün’ün silahla vurularak hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

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