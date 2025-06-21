F.K. Adliyeye Ruhsatsız Tabancayla Girdi

Olayın Gelişimi

Kayseri’de, F.K. (54) adlı kadın, çantasında ruhsatsız tabanca ile adliyeye girmeye çalışırken x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından fark edildi. Olay, sabah saat 10.15 sıralarında Kayseri Adliyesi’nde meydana geldi. F.K, kendisine ait bir avukatı ziyaret etmek amacıyla adliyeye geldi.

Güvenlik Kontrolü

Güvenlik kontrol noktasında görevli polis, x-ray taraması için kadını yönlendirdi. Yapılan tarama sonucunda, polis memurunun dikkati sayesinde kadının çantasında ruhsatsız tabanca tespit edildi. Bu durumda, F.K’nın üzerindeki tabancaya el konularak işlemlerine başlandı.

Polis Merkezine Götürüldü

F.K. adliyedeki işlemlerinin sonrasında ifadeye almak üzere polis merkezine götürüldü. Bunun yanı sıra, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kayseri Adliyesi’ni ziyaret edeceği gün yaşanan bu olay, kısa süreli bir paniğe neden oldu.