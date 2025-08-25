F. Tekke: Sadece Koku, Hoşuma Gitmiyor

TRABZONSPOR’DA MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor karşısında elde ettikleri 1-0’lık galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa bazı değerlendirmelerde bulundu. Tekke, maç yönetimi hakkında düşündüklerini dile getirerek, “Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor.” ifadelerini kullandı.

VAR UYGULAMASININ GÜNDEME GELMESİ

Tekke, maçta VAR’ın devreye girmediği noktalara da dikkat çekti. “Yine farklı iki yarı. İlk yarı golleri de bulmamız lazımdı. İptal edilen bir gol var. Enteresan. VAR’ın devreye girmediği, ofsayt değil, yoruma bağlı. Enteresan pozisyondu.” diyen Tekke, oyuncuların fiziksel durumlarını da ele aldı. Ayrıca, oyunun son bölümünde sakin kalmanın önemine vurgu yaparak, “Buralarda telaş yaparsak işimiz kolay değil. Biraz daha sakin kalmamız lazım.” dedi.

3’TE 3 DEĞERLENDIRMESİ

Tekke, “3’te 3 hiç önemli değil” diyerek, takımın şimdiki durumunu değerlendirdi. “Bu periyodu gayet iyi geçti oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Haftaya da taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz.” açıklamasıyla, gelecek maç için umutlu olduğunu belirtti. Rakiplerle ilgili analizlerde bulunarak, zor bir maç geçireceklerini söyledi.

UGURCAN VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Uğurcan’ın kalede olmasının, gol yememelerinde önemli bir faktör olduğunu ifade eden Tekke, “Birincisi Uğurcan’ın olması, 3 maçta gol yemememizde etken. Daha az pozisyon veriyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Biz top bizdeyken cesaretli olmalıyız.” diyerek oyuncuların sahadaki özgüven eksikliğine dikkat çekti. Bu galibiyetin özgüven kazandırmasını umduğunu belirtti.

HAKEM YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

