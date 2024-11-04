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Ekonomi

Fabrika Siparişlerinde Düşüş Devam Ediyor

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FABRİKA SİPARİŞLERİ DÜŞÜYOR

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini paylaştı. Bu verilere göre, fabrika siparişleri bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir düşüş gösterdi. Analistler, eylülde siparişlerin yüzde 0,4 gerilemesini öngörüyordu. Bu sonuçla, son beş ayın dördünde siparişlerde bir azalma yaşandığı görülüyor. Ağustos ayında da fabrika siparişleri yüzde 0,8 oranında azalmıştı.

SİPARİŞLERDEKİ DÜŞÜŞÜN DETAYLARI

Detaylar incelendiğinde, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin yüzde 0,7, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişlerin ise yüzde 0,2 gerilediği belirleniyor. Fabrika siparişlerindeki bu azalma, ABD’nin sanayi sektörü için gelecekteki ekonomik aktivitenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sanayi sektörü, ABD ekonomisinde kritik bir öneme sahip olduğundan, bu veriler de ekonominin genel performansı hakkında fikir veriyor.

Kaynak: CNBC-E

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