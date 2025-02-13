Fabrika Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

YANGIN OLAYI VE SONUÇLARI

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında, geçen yıl 30 Kasım’da saat 14.00 sularında yangın meydana geldi. Kısa süre içinde alevler fabrika binasının bir kısmını sardı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu acil servislere bildirdi ve olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını 3 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına almayı başardı. Ne yazık ki bu üzücü olayda işçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA VE GÖZALTI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, fabrikanın genel sorumlusu, iş güvenliği sorumlusuyla birlikte yangının meydana geldiği alanın sorumluluğunu taşıyan 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden Serkan T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçtiğimiz ay yapılan bir tutukluluk incelemesinde Serkan T.’nin ev hapsi tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

İFADELER VE SORUMLULUK

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan fabrika müdürü Serkan T., iş yerinin denetim ve kontrolünün kendisinde olduğunu belirtti. Serkan T. olayla ilgili olarak, “İş yerimizde olay neticesinde hayatını kaybeden Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen isimli şahıslar depoya ait kırlent bölümünde çalışmaktaydılar. Yangın deponun bir ucunda çıktı. Ancak, ölenlerin çıktığı bölümde yangın başlamadı. Yaklaşık 50-60 metre mesafe vardı. Yangının büyümesi ile beraber herkes koşuşturmaya başladı. Dışarıya çıkanları olay sebebiyle bir anda sayamadık. Herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında bu 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Maddi ve manevi kayıplarımız mevcuttur. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.