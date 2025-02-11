Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Alınan bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın meydana geldi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yangın ihbarı alınmasının ardından olay yerine 9 ekibin gönderildiğini duyurdu.

OLAY YERİNDE GÜÇLÜ MÜDAHALE

Yangına müdahale etmek üzere olay mahallinde toplamda 40 itfaiye aracı, 7 arazöz, Emniyete ait 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile birlikte toplam 54 ekip ve 149 personel bulunuyor. Yangının mobilya toptancısında çıktığı için büyük bir boyut kazanmış olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, “İçeride ahşap ve suntadan çok fazla malzeme var ve dolayısıyla yanıcı maddeler. Biz bütün ilçelerden, beldelerden itfaiye araçlarını buraya sevk ettik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, olay yerinde tedbir amaçlı olarak 2 ambulans ve 6 personelin de bulunduğu kaydedildi.