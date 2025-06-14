Fadik Sevin Atasoy acı gerçeği paylaştı

FADIK SEVIN ATIKSOY’UN YAŞADIĞI SÜREÇ

Fadik Sevin Atiksoy, 2024 yılı itibarıyla meme kanserine yakalandığını gizli tutarak bu yıl içinde yaşadığı deneyimleri bir dergiye yaptığı röportajda paylaştı. Ünlü oyuncu, “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır… Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim. Bu süreci atlatıp dönüştürdükten sonra konuşabiliyorum” şeklinde açıklama yaptı.

KENDİMİ İFADE ETMEK İÇİN METANET GEREKİYORDU

Atiksoy, tedavi sürecinin yoğun geçtiğini de dile getirerek, “Kendimi ifade edebilmek için metanetimi toplamaya ihtiyacım vardı” ifadelerini kullandı. Tedavi sürecinden sonra yeniden hayata dönmüş olmanın mutluluğunu paylaşan Atiksoy, “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm” dedi.

Ünlü oyuncu, “Kardeşlerim” dizisindeki rolüne de devam ettiğini belirtti. Dizi çekimlerine aksatmadan gitmeye çalıştığını ifade eden Atiksoy, “Üçüncü sezonun nerede ise son bölümlerine yaklaşıyorduk, herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre. Bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum” şeklinde konuştu. Doktorunun durumu ciddileştirmesi üzerine tedavi sürecine başlamak zorunda kaldığını söyledi.

Atiksoy, “Yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdik ve sonra ameliyat oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum” diyerek güçlü bir şekilde bu süreçten geçtiğini açıkladı.