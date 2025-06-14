“Fadik Sevin Atasoy’un Zorlu Süreci”

SÜRECİ GİZLİ TUTMAK

2024 yılında meme kanserine yakalanan Fadik Sevin Atiksoy, bu dönemi gizli tutmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, verdiği bir röportajda yaşadığı zor süreç hakkında samimi paylaşımlarda bulundu. “Yeniden doğmuş gibiyim. Evet, bir ateş çemberinin içinden sessiz sedasız yürüdüm. Yaşamda bazı yollar ancak tek başına yürünebilir. Orada yalnızsındır… Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim. Bu süreci atlatıp dönüştürdükten sonra konuşabiliyorum” dedi.

KÜLLERİMDEN YENİDEN DOĞUŞ

Atiksoy, yaşadığı dönüşümle ilgili olarak, “Kendimi ifade edebilmek için metanetimi toplamaya ihtiyacım vardı” ifadesini kullandı. “Dönüştüm ve karşınızdayım. Yoğun bir tedavi sürecine girmem gerektiği netlik kazanınca ilk paylaştığım yapımcım oldu. Ama artık yandım, piştim, küllerimden yeniden doğdum. Canlıyım, sağlıklıyım ve eskisinden çok daha güçlüyüm” şeklinde ekledi.

Ünlü isme “‘Kardeşlerim’ dizisindeki rolünüz devam ederken bu haberi aldınız ama dizi çekimlerine de aksatmadan gidiyordunuz sanırım, öyle değil mi? Bu kararı almak zor olmadı mı?” sorusu yöneltildiğinde, Atiksoy şu yanıtı verdi: “Üçüncü sezonun nerede ise son bölümlerine yaklaşıyorduk, herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre, bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum. Doktor, ileri lokal üçüncü derece bir kanser tümör ile bunu daha fazla devam ettiremeyeceğimi ve risklerin çok büyük olduğunu söyledi.”

Atiksoy, tedavi sürecine ilişkin detayları paylaşarak, “Yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdik sonra ameliyat oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum” ifadelerini kullandı.