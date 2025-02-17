Fahiş Fiyatlara Rekor Ceza Uygulandı

TÜKETİCİ KORUMASI KAPSAMINDA KESİLEN CEZALAR

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla düzenlenen mevzuat çerçevesinde 2025 yılı ocak ayında toplamda 139,2 milyon TL tutarında idari para cezası uyguladı. Bu cezanın yanı sıra, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL tutarında ek bir idari para cezası kesildi. Fiyat etiketi denetimlerinde ocak ayı boyunca toplam 22 bin 818 firma incelendi ve aykırılık tespit edilen 7 bin 367 firmaya 55,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Aynı dönemde 13 bin 123 markette fiyat etiketi denetimi yapıldı. Bu denetimler sonucunda aykırılık tespit edilen marketler için toplam 32,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 6 bin 454 restoran, lokanta, kafe ve pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listeleri de incelendi. Bu kapsamda, toplam 9,7 milyon lira idari para cezası kesildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 2025 yılının başından bu yana otomotiv, emlak ve kuyumculuk sektörlerinde fahiş fiyatlar ile diğer hususlara ilişkin toplam 14 bin 583 firmayı denetledi. Yapılan denetimlerin neticesinde firmalara toplam 17,8 milyon lira direkt ceza uygulanırken, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından da 126,7 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi.