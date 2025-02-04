Faik’i Ben Yarattım, Yoksa Biter

FAİK’İ YARATAN SANATÇI

“Faik’i ben yarattım. Ben olmazsam biter. Sıradan bir işletmeciydi, restoran sahibiydi. Benimle beraber ‘Faik’ oldu. Ben varsam Faik var!” ifadesi ile sanatçı, “Faik” karakterinin ne denli önemli olduğuna dikkat çekiyor. Sanatçının bu sözleri, onun eserine olan bağlılığını açıkça ortaya koyuyor.

HARUN’UN HAFIZASI

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden oğlu Harun hakkında da konuşan sanatçı, “Harun’u yaşatmak için ben her gün öldüm. Öldüğünde eve gittim, yastığını aldım. Harun’umun kokusunu hatırlamak için kokladım, sarıldım. O süreç çok zor oldu. Sakinleştirici ilaçlarla ayakta durdum. Oğlumun yastığıyla uyuyorum, kokusu hâlâ var” diyerek, kaybının getirdiği acıyı ve hatıralarını dile getiriyor. Bu açıklamalar, sanatçının duygusal durumunu ve yaşadığı zor süreci gözler önüne seriyor.

MAGAZİN DÜNYASINDAN KISALAR

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış sorularının yanıtı ise magazin dünyasında birbirinden ilginç gelişmeleri barındırıyor. Ayrıca, Zara’nın Fransızca şarkı söylemesi gibi kısa haberler de bu alanda dikkat çekiyor. Sinema, sahne ve televizyon dünyasındaki olaylar, magazin severler için konuşulacak birçok konu sunuyor.