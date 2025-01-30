Faiz Geliri Arttı, Net Kâr Düştü

KÂRLILIKTA DÜŞÜŞ, FAİZ GELİRLERİNDE BÜYÜK ARTIK

2024 yılında Akbank’ın faiz gelirleri, bir önceki yıla kıyasla %116 artarak 498,8 milyar TL’ye yükseldi. Ancak bu dönemde faiz giderleri %164 artış göstererek 428,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Ayrıca, bankanın net ücret ve komisyon gelirleri %116 oranında artışla 73,7 milyar TL oldu. Yine de, Akbank 2024 yılında 42,3 milyar TL net dönem kârı elde etti. Bu rakam, 2023 yılındaki 66,4 milyar TL net dönem kârına bakıldığında %36’lık bir düşüşü ifade ediyor.

BİLANÇO VERİLERİ GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR

Akbank’ın finansal varlıkları 2024 yılı itibarıyla %19 artarak 981,2 milyar TL’ye ulaştı. Kredilerde %7, mevduatlarda ise %4 oranında bir büyüme kaydedildi. Beklenen zarar karşılıkları 46,6 milyar TL olarak kaydedilirken, özkaynaklar %4 artışla 240,3 milyar TL seviyesine yükseldi. Bu veriler, bankanın bilanço yapısının daha dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Akbank hisseleri, 2024 yılında 24 Ekim’de 49,68 TL seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Yıl içinde en yüksek değer olarak 69,60 TL’ye (22 Ocak) ulaşan hisseler, en düşük 46,08 TL’ye (5 Kasım) geriledi. Banka, 8,06 fiyat/kazanç (F/K) oranı ve 1,42 piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) ile işlem görüyor. Bu oranlar, yatırımcılar tarafından dikkate alınıyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Akbank, faiz gelirlerinde ve finansal varlıklarda güçlü bir artış sağlasa da, net kârında %36’lık bir düşüş yaşıyor. Bankanın bilanço yapısı sağlamlığını korurken, kredi ve mevduat büyümesi de devam ediyor. Ancak, hisselerinin piyasa performansı dalgalı seyrederken, yatırımcıların göz attığı en önemli unsurlar arasında faiz giderlerindeki artış ve net kârdaki gerileme yer alıyor.

Kaynak: KAP