Faizler Düşükken Kredi Çekmek Mantıklı Mı?

GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİ FAİZ ORANLARI

Mart 2025 itibarıyla bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını gözden geçirdi. Özellikle 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için vade seçeneklerine göre faiz oranlarında önemli farklar görülüyor. Bu durum, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarlarını ciddi şekilde etkiliyor. Peki, faizlerdeki düşüş trendi devam edecek mi? Şu şartlarda kredi çekmek mantıklı mı? İşte detaylar…

100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE VADLERİ

Bankaların son verilerine göre, 100 bin TL ihtiyaç kredisi için mevcut faiz oranları ve ödeme planları şöyle belirleniyor.

VADENİN UZAMASINA BAĞLI FAİZ DÜŞÜŞÜ

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’un yaptığı açıklamalara göre, bankalar mevduat ve kredi dengesini sağlamak için stratejik bir yol benimsemiş durumda. Kısa vadeli mevduatları yüksek faizle toplayan bankalar, uzun vadelerde daha düşük faiz oranları ile kredi verme yoluna gidiyor. Kurtuluş, “Faizlerde ve enflasyonda düşüş trendi devam ediyor. Bankalar, kısa vadeli yüksek faiz yükümlülüklerini karşılamak için kısa vadeli kredilerde faiz oranlarını yüksek tutuyor. Uzun vadede ise daha düşük faizle kredi vererek gelirlerini korumayı hedefliyor” diyor.

KISA VADELİ KREDİLERDE YÜKSEK FAİZLERİN NEDENİ

Kısa vadeli kredilerdeki yüksek faiz oranlarının arkasındaki temel sebep, bankaların mevduat faiz yükümlülüğü. Ahmet Kurtuluş, “Bankalar, faizler düşse bile kar marjlarını koruyabilmek için kısa vadeli kredilerde daha yüksek faiz uyguluyor. Bu durum, vade uzadıkça faiz oranlarının düşmesiyle sonuçlanıyor” şeklinde belirtiyor. Bu strateji, bankaların likidite yönetimi ve kârlılıklarını sürdürmelerine yardımcı oluyor.

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Piyasalarda bir faiz indirimi beklentisi hakim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politikaları ve enflasyon seyrine bağlı olarak kredi faizlerinde kademeli bir düşüş öngörülüyor. Ancak uzmanlar, büyük oranlarda bir indirim beklemenin gerçekçi olmadığını ifade ediyor. Faiz indirimlerinin kredi faizlerine yansıması zaman alabiliyor ve bu süreçte bankalar kendi politikalarına göre hareket edebilir.

KREDİ ÇEKMEK MANTIKLI MI?

Ahmet Kurtuluş’a göre, kredi kullanma kararı, faiz indirimi beklentisine dayanmak yerine kişisel ihtiyaçlara bağlı olmalı. “Sadece faizler düşecek diye kredi çekmeyi ertelemek doğru bir strateji değil. Önemli olan, tüketicinin gerçek ihtiyacını belirlemesi ve bütçesine uygun bir ödeme planı yapmasıdır. Gereksiz kredi kullanımı, uzun vadede mali yük oluşturabilir” diyor.

KREDİ ÇEKMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN

Eğer acil bir nakit ihtiyacınız varsa ve aylık taksitler bütçenize uygunsa, mevcut faiz oranlarıyla kredi çekmek mantıklı olabilir. Örneğin, 36 ay vadeye %2.99 faiz oranı ile kredi çekmek, uzun vadeli bir ödeme kolaylığı sağlayabilir. Ancak ihtiyaç yoksa ve sadece faiz indirimi beklentisiyle bekliyorsanız, bu riskli bir yaklaşım olabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bütçenizi planlarken aylık taksitlerin gelirinizin %50’sini aşmamasına dikkat edin. Uzun vadede düşük faiz sunulsa bile, toplam geri ödeme miktarının artabileceğini unutmayın. Örneğin, 36 ayda 187.999 TL, 18 ayda ise 144.089 TL ödemek durumunda kalacaksınız. Ayrıca, faizsiz finansman seçenekleri veya kampanyaları da değerlendirmeniz gereken alternatifler arasında.

KREDİ KULLANIMINDA STRATEJİK YAKLAŞIM

Kredi faizlerinde bir düşüş trendi olsa da, bu her vade için aynı şekilde avantaj sağlamıyor. Uzun vadede faiz düşerken toplam maliyet artıyor, kısa vadede ise yüksek faiz oranları ile daha az ödeme yapılabiliyor. Bu nedenle, kredi çekmeden önce ihtiyaçlarınızı net bir şekilde belirlemeli ve vade-faiz dengesini titizlikle analiz etmelisiniz.