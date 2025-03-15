Faizsiz Kredi İmkanlarına Dikkat!

Son günlerde Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle birlikte, bankalar düşük ve sıfır faizli kredi kampanyalarına hız verdi. Mart ayıyla beraber, bazı bankalar 6 aya kadar vadeli ve 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunmaya başladı.

Bu tür krediler, genellikle yeni müşteri kazanmayı hedefleyerek tasarlanıyor ve mevcut müşterilere sunulmuyor. Ancak bazı bankalar, sigorta ve dosya masrafı gibi ek ücretler talep ederek faizsiz kredinin avantajlarını sınırlayabiliyor.

FAİZSİZ KREDİLER NEDEN ARTMAKTA?

Ekonomist Ahmet Kurtuluş, bu kampanyaların artışını şu şekilde açıklıyor: “Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırmak için belirli dönemlerde bu tür kampanyalar düzenliyor. Yeni müşteri kazanmak için cazip görünen sıfır faizli krediler, aslında uzun vadeli bir pazarlama stratejisinin parçası.”

Bu krediler, özellikle kredi kullanma alışkanlığı olmayan yeni müşterileri sisteme dahil etmeyi ve ilerleyen süreçte daha yüksek faizli kredilere yönlendirmeyi amaçlıyor.

GİZLİ MALİYETLER NELERDİR?

Sıfır faizli kredi cazip görünse de, belirli bankalar ek maliyetler yansıtabiliyor. Bunun içinde sigorta masrafları bulunuyor; bankalar, hayat sigortası gibi ek sigorta ücretleri talep edebiliyor. Ayrıca, faiz alınmasa da dosya masrafı adı altında ekstra ödemeler çıkabiliyor. Vade süresi kısa olduğu için, faizsiz kredi kampanyalarında aylık taksitler yüksek olabiliyor. Ahmet Kurtuluş, “Bu tür kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, tüm detayları inceleyerek hareket etmesi gerektiğini” belirtiyor.

FAİZSİZ KREDİ LİMİTLERİ ARTACAK MI?

2025 yılı hedeflerine ulaşma doğrultusunda, bankaların faizsiz kredi kampanyalarını sürdürmesi bekleniyor. Ancak bu kampanyalar yılın belirli zaman dilimlerinde yoğunlaşıyor. Özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, bankaların çeyrek dönem hedeflerine ulaşmak için kampanyaları artırdığı dönemler olarak dikkat çekiyor. Kurtuluş, “İkinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bu tür kampanyaların azalmasını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yeniden artmasını bekliyoruz” diyor.

BANKALARIN KREDİ VERME İŞTAHI ARTIYOR MU?

Faiz oranlarındaki düşüş sonrasında bankaların kredi verme iştahı yavaş yavaş artmaya başladı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararlarından sonra bankacılık sektöründe hareketlilik gözlemleniyor. Şubat ayı enflasyon verilerinin piyasalara olumlu yansıması, Mart ayı enflasyonunu kritik bir gösterge haline getiriyor. Kurtuluş, “Mart ayı enflasyon verileri, bankaların kredi faizlerini daha da düşürüp düşürmeyeceğini belirleyecek” şeklinde ifade ediyor.

FAİZSİZ KREDİ ALACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Hangi bankaların faizsiz kredi sunduğunu araştırmak gerekiyor.

Ekstra masrafların (sigorta, dosya ücreti) olup olmadığını kontrol etmek önemli.

Kampanyaların kimlere yönelik olduğunu öğrenmek (yeni müşteri mi, mevcut müşteri mi?) gerekiyor.

Ödeme planını inceleyerek aylık taksitlerin bütçenize uygun olup olmadığını değerlendirin.