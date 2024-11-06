“Farklı Yazarlarla Çocuklar İçin Kulüp”

KİTAP KULÜBÜ VE FAALİYETLERİ

Ulus’ta yer alan Booky Kitabevi’nin kurucusu Buket Erol, kadınlardan oluşan kitap kulübünde her hafta çocuklar ve yetişkinlerle farklı etkinlikler düzenliyor. Kulüp, sosyal sorumluluk projeleri ile birçok farklı şehirde kadın girişimcilere destek sağlıyor ve ayrıca öğrencilerin eğitimine katkıda bulunuyor. Kulüpteki faaliyetler arasında deprem sonrası yardım projeleri, ünlü yazarlarla etkinlikler ve imza günleri yer alıyor.

EROL’UN KİTAP EVİ HİKAYESİ

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Buket Erol, “2022 yılında kitabevimi kurdum. Pandemi öncesinde çocuk kitaplarına olan ilgim sebebiyle çeşitli atölyelere ve yazar etkinliklerine katıldım. İki kız annesi olarak, çocuklarıma ve diğer çocuklara nasıl daha fazla katkı sağlayabilirim? diye düşündüm. Bu sorunun cevabı olarak bir kitabevi açmaya karar verdim. Kitabevini açarken, yaşayan çağdaş yazarlarımızın hikayelerini ve kitaplarını, okuyucularla buluşturmayı hedefledim.” ifadelerini kullanıyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Ayrıca, “Bu yazarların anlattıkları kurguları, yaşanmışlıkları ve hikayelerini kendi dillerinden dinlemek beni çok heyecanlandırıyordu. Bu heyecanla bir çocuk kulübü kurdum ve burada çocuk kitabı yazarlarına da yer vermeye başladım. Aylık takvimler düzenleyerek, yazarlarımızı ve farklı alanlarda başarılı doktorları, akademisyenleri, pedagogları ağırlıyoruz. Yaklaşık iki buçuk yıldır bu projede yer alıyorum. Sosyal sorumluluk çalışmaları da yapıyoruz. Özellikle kız çocuklarına yardım ediyoruz ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.” şeklinde ekliyor.

AMACIMIZ ÇOK YAZARA, KADINA VE ÇOCUĞA ULAŞMAK

Erol, “Kitap yardımları gerçekleştiriyoruz. Daha çok okuyan ve üreten kadınlar ve çocuklarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz” diyerek projelerinin kapsamını vurguluyor. Böylece kulüp, önemli sosyal yardım çalışmaları ile daha çok insana ulaşmayı hedefliyor.