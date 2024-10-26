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Fas’ta Düzenlenen Moda Ödül Töreni

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HANDE ERÇEL FASHION TRUST ARABIA ÖDÜL TÖRENİ’NDE

Hande Erçel, Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Fashion Trust Arabia 2024 Ödül Töreni’ne katıldı. Bu yıl tasarımcıları destekleyerek uluslararası bilinirliklerini artıran etkinlikte, dünyaca tanınan lüks marka Balmain’in onur konuğu olarak yer aldı. Ünlü oyuncu, siyah straplez elbisesiyle şıklığıyla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

ETKİNLİKTE ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Gecede Hande Erçel’in yanı sıra, Carla Bruni, Alessandra Ambrosio ve Natalia Vodianova gibi birçok uluslararası üne sahip isimler de yer aldı. Bu etkinlik, tasarımcıların ve moda dünyasının tanınması açısından oldukça önemli bir platformu oluşturuyor.

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