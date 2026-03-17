Fatih Altaylı Acil Ameliyata Alındı: Beynindeki Kütle Büyüdü

Haziran ayında ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, altı ay sonra serbest bırakılırken, cezaevindeki sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Halk TV’de gerçekleşen bir yayında gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Altaylı’nın beynindeki kütlenin büyümesi ve bu büyümenin beyne baskı yapması sonucunda bu sabah ameliyata alındığını bildirdi.

AMELİYAT DURUMU

Saymaz, Altaylı’nın bu sabah ameliyat masasına yatırıldığını dile getirerek, “Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7’de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor” ifadelerini kullandı. Gazeteci, Altaylı’nın uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir tümör bulunduğunu, ancak cezaevi döneminde kütlede büyüme yaşandığını açıkladı.

KÜTLEYİ ULAŞTIĞI BOYUTLAR

Saymaz, kütlenin 2.5 santimetreye kadar büyüdüğünü ve beyne baskı yapar hale geldiğini belirtti. Bu sebeple Altaylı’nın bu sabah erken saatlerde ameliyata alındığını ifade etti. Aynı zamanda kendisinin ameliyatın zorluğuna dair sorduğu bir soruya Altaylı’nın “Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter” şeklinde bir yanıt verdiğini aktardı.