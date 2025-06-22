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Fatih Altaylı Acilen Serbest Bırakılmalı

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GAZETECİ FATİH ALTAYLI GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Altaylı’nın gözaltına alınmasına sert bir şekilde tepki gösterdi. Özel, “Saraydaki danışman sabah ‘suyun ısınmaya başladı’ diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor. Tarihi olayları hatırlatan bir cümle kuran Fatih Altaylı, sözde Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmiş! Gazeteciden korkan, gençlerden korkan, kadınlardan korkan, milletten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz. Fatih Altaylı gazetecidir, bir an önce serbest bırakılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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