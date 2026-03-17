Fatih Altaylı Ameliyata Alındı Sağlık Durumu Kötüleşti

fatih-altayli-ameliyata-alindi-saglik-durumu-kotulesti

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Sağlık Durumu Ciddileşiyor

Haziran ayında ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla tutuklanarak altı ay sonra serbest bırakılan gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinde sağlık problemleri yaşadığını bildirmişti. Halk TV’de yayınlanan programda konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Altaylı’nın beyninde tespit edilen kütlenin büyüdüğü ve buna bağlı olarak beyne baskı yaptığı gerekçesiyle bu sabah ameliyat edildiğini duyurdu.

Ameliyat Bilgileri

Saymaz, bu sabah saatlerinde Altaylı’nın ameliyat masasına alındığını ifade ederek, “Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Saat 7’de ameliyata alındı ve süreci devam ediyor” şeklinde konuştu. Altaylı’nın beyninde uzun zamandır kötü huylu olmayan bir ur bulunduğunu, cezaevi sürecinde bu kütledeki büyümenin tespit edildiğini ve kütlenin 2,5 santime kadar ulaştığını aktaran Saymaz, bunun beyne baskı yapar hale geldiğini belirtti.

Ameliyatın Zorluğu

Saymaz, Altaylı’nın ameliyatı hakkında sorular sorduğunda, gazetecinin “Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter” dediğini aktardı. Bu durum, Altaylı’nın ruh haline dair bilgi verirken, ameliyatın seyrine dair belirsizlik de barındırıyor.

