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Fatih Altaylı Gözaltına Alındı

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GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın dün YouTube kanalında yayınlanan videosundaki ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. “Cumhurbaşkanını tehdit” ile suçlanan Altaylı, akşam saatlerinde Teşvikiye’deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

AÇIKLAMADA BULUNULDU

Başsavcılığın açıklaması şöyle: “Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan ‘Youtube’ sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

ÜZERİNE BİR PAYLAŞIM YAPILDI

Fatih Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, “Az önce Fatih’i aldılar nereye götürdüklerini bilmiyoruz” paylaşımıyla eşinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bugün sabah saatlerinde X hesabından Altaylı’nın yayınından soruşturma konusu olan kesiti, “Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı” notuyla paylaşmıştı.

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