GÖZALTINA ALINMA DURUMU

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın dün YouTube kanalında yaptığı yayınındaki sözleri nedeniyle resen bir soruşturma başlattı. “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla karşı karşıya kalan Altaylı, akşam saatlerinde Teşvikiye’deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın açıklaması şöyle: “Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan ‘Youtube’ sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Fatih Altaylı’nın eşi Hande Altaylı, “Az önce Fatih’i aldılar, nereye götürdüklerini bilmiyoruz” diyerek eşinin gözaltına alındığını duyurdu.

BAŞDANIŞMANDAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bugün sabah saatlerinde X hesabında Altaylı’nın yayınından soruşturma konusu olan kesiti “Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı” notuyla paylaşmıştı.