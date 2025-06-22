Fatih Altaylı Gözaltına Alınmalıdır, Özel

GAZETECİ FATİH ALTAYLI GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma dolayısıyla gözaltına alındı. Bu duruma tepki olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

ÖZEL’İN TEPKİSİ

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Saraydaki danışman sabah ‘suyun ısınmaya başladı’ diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor. Tarihi olayları hatırlatan bir cümle kuran Fatih Altaylı, sözde Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmiş! Gazeteciden korkan, gençlerden korkan, kadınlardan korkan, milletten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz. Fatih Altaylı gazetecidir, bir an önce serbest bırakılmalıdır.”