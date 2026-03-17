Fatih Altaylı’nın Ameliyatından Detaylar Açıklandı

Dün, tarihçi İlber Ortaylı’nın cenaze törenine katılan Gazeteci Fatih Altaylı, bu sabah ameliyat masasına alındı. Altaylı’nın planlı bir operasyon gerçekleştirdiği, işlemin ise 2,5 saat sürdüğü öğrenildi.

Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, Altaylı’nın tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Yapılan detaylı MR incelemelerinde, daha önce bilinen 25 mm büyüklüğündeki meningiomanın yanı sıra, yeni bir 15 mm’lik meningioma daha tespit edildiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, “Her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi” şeklinde açıklama yaptı.

Fatih Altaylı’nın tedavi süreci konusunda yaptığı açıklamalarda, daha önce varlığı bilinen yaklaşık 25 mm büyüklüğündeki meningioma için bir tedavi planlaması yapıldığı, Tümörün son yıllardaki büyümesi sebebiyle bu işlemin gerçekleştirildiği ifade edildi. “Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larında tespit ettiğimiz 25 mm’lik meningiomanın yanında yeni bir 15 mm civarında meningioma daha oluşmuş olduğu saptandı.” şeklinde açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Kılıç, tedavinin sorunsuz geçtiğini ve herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Altaylı, tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. “Tedavi edilen her iki iyi huylu tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek” ifadelerine yer verildi.