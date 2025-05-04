Fatih Erbakan, İttifak Sinyali Verdi

YRP GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’da partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yineleyen Erbakan, seçimlerde olası ittifak yapabilecekleri partileri sıraladı.

KAPILARIMIZ HERKESE AÇIK

AK Parti içerisindeki küskün milli görüşçülerin tekrardan partilerine dönmesi hakkında gelen soruya Erbakan, “Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık. Partimizin bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyeli yüksek. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz. Üye sayısı ve oy oranına baktığımızda bu ortada. Türkiye’nin en büyük üçüncü partisiyiz. Bu nedenle büyüme potansiyelimiz daima mevcut. Hedefimiz bu yıl sonunda 1 milyon üyeye ulaşmak.” şeklinde yanıt verdi.

CUMHUR İTTİFAKI’NA DAİR NET GÖRÜŞLER

Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiklerini ve bu konuda geri dönüşün söz konusu olmadığını belirten Erbakan, “Cumhur İttifakı ile tekrar bir birlikteliğin artık mümkün olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

YRP ÜYE SAYISINI VE PERFOMANSINI AÇIKLADI

Partisinin baraj sorunu olmadığını vurgulayan Erbakan, yerel seçimlerde 520 bin üye ile yüzde 7 oy oranına ulaştıklarını belirtip, “Bugün 650 bin üye ile daha da yukarıda olduğumuzu düşünüyoruz.” dedi.

İTTİFAK İHTİMALLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

YRP’nin baraj sorunu olmamasına rağmen seçimlere daha güçlü girmek ve bir sinerji oluşturmak amacıyla milletvekili seçimlerinde ittifak yapabileceklerinin sinyalini veren Erbakan, “Bu konuda Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak oluşturma ihtimalimiz var. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir görüşme ya da adım atmadık. İttifak olmasa da barajı aşma problemimiz yok.” şeklinde açıklamalarda bulundu.