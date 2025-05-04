Fatih Erbakan, İttifak Sinyali Verdi!

FATİH ERBAKAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’daki genel merkezde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme dair kıymetli bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yineleyen Erbakan, seçimlerde olası ittifak yapabilecekleri partileri de sıraladı.

KAPILARIMIZ HERKESE AÇIK

AK Parti içerisindeki küskün milli görüşçülerin geri dönme ihtimaline ilişkin gelen soruya cevap veren Fatih Erbakan, “Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık. Partimizin bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyeli yüksek. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz. Üye sayısı ve oy oranı bakımından bu ortada. Türkiye’nin en büyük üçüncü partisiyiz. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman var. Hedefimiz bu yıl sonunda 1 milyon üyeye ulaşmak.” şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI İLE BİR DÖNÜŞ YOK

Cumhurbaşkanı adaylığını duyurduğunu belirten Erbakan, “Bununla ilgili bir geri dönüş söz konusu değil. Cumhur İttifakı ile tekrardan bir birlikteliğin artık mümkün olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜYE SAYISI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

YRP’nin baraj sorunu olmadığını belirten Erbakan, “Yerel seçimde 520 bin üye ile yüzde 7 oy oranına ulaşmıştık. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarıda olduğumuzu düşünüyoruz.” dedi.

İTTİFAK YAPABİLECEĞİ PARTİLER

YRP’nin baraj sorunu olmamasına rağmen seçimlere daha güçlü girmek ve bir sinerji oluşturmak için milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapma ihtimaline dikkat çeken Erbakan, “Bunun içinde Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi olabilir. Bu partilerle ittifak kurma ihtimalimiz olabilir. Ama bu konuda şu ana kadar herhangi bir görüşme veya adımımız olmadı. İttifak olmasa da barajı aşma problemimiz yok.” şeklinde konuştu.