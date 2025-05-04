Fatih Erbakan İttifak Sinyali Verdi!

GENEL MERKEZDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’daki partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı öncesi gündemle ilgili dikkate değer açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yineleyen Erbakan, seçimlerde ittifak yapabilecekleri partileri sıraladı.

ÜYELERE AÇIK KAPI POLİTİKASI

AK Parti içerisindeki küskün milli görüşçülerin partilerine geri dönme ihtimaline yanıt veren Fatih Erbakan, “Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık. Partimizin bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyeli yüksek. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz. Üye sayısı ve oy oranı bakımından bu ortada. Türkiye’nin en büyük üçüncü partisiyiz. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman var. Hedefimiz bu yıl sonunda 1 milyon üyeye ulaşmak” şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI’NA YENİ DURUŞ

Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiklerini vurgulayan Erbakan, “Bununla ilgili bir geri dönüş söz konusu değil. Cumhur İttifakı ile tekrardan bir birlikteliğin artık mümkün olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz” dedi.

ÜYE SAYISI VE SEÇİM HEDEFLERİ

YRP’nin baraj sorunu olmadığını belirten Erbakan, “Biz 520 bin üye ile yüzde 7 oy oranına ulaşmıştık yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarıda olduğumuzu düşünüyoruz” bilgisini paylaştı.

İTTİFAK OLASILIĞI

Fatih Erbakan, YRP’nin baraj sorunu yaşamamasına rağmen seçimlere daha güçlü girmek ve bir sinerji oluşturmak için milletvekili seçimlerinde ittifak yapabileceklerini belirtti. “Bunun içinde Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi olabilir. Bu partilerle ittifak kurma ihtimalimiz olabilir. Ama bu konuda şu ana kadar herhangi bir görüşme veya adımımız olmadı. İttifak olmasa da barajı aşma problemimiz yok” ifadeleriyle çoğulcu yaklaşımı dile getirdi.