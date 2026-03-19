Fatih’te Akran Zorbalığı Olayında Gözaltılar Gerçekleşti

Fatih’te ŞOK EDİCİ AKRAN ZORBALIĞI

İstanbul’un Fatih ilçesinde kan donduran bir akran zorbalığı vakası meydana geldi. 14 Mart’ta, küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından saldırıya uğradığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. 18 yaşındaki şüphelilerden birinin cep telefonuyla kaydettiği video, ağzı, elleri ve ayakları bantla sarılı olan çocuğun zanlılar tarafından dövüldüğünü gösteriyor. Olaydan önce, markete gelen şüpheli çocuklardan birinin koli bandı alması da güvenlik kameralarına yansıdı.

MARKETTEKİ SORUŞTURMA

Market sahibinin “Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?” sorusuna, şüpheli çocuğun “Bir arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz.” diyerek bantı alarak marketten çıkması görüntülerde dikkat çekiyor. Elde edilen bu veriler, olayın seyrine dair daha fazla bilgi sunuyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemeler sonrasında saldırı olayını gerçekleştiren 18 yaşından küçük 4 kişilik grup gözaltına alındı. Toplamda 7 zanlı gözaltına alınırken, çocuk şüphelilerden 5’i, çıkarıldıkları hakimlik tarafından “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kasten yaralama” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.