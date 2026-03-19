Fatih’te Akran Zorbalığı Olayında Gözaltılar Gerçekleşti

Fatih’te ŞOK EDİCİ AKRAN ZORBALIĞI

İstanbul’un Fatih ilçesinde kan donduran bir akran zorbalığı vakası meydana geldi. 14 Mart’ta, küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından saldırıya uğradığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. 18 yaşındaki şüphelilerden birinin cep telefonuyla kaydettiği video, ağzı, elleri ve ayakları bantla sarılı olan çocuğun zanlılar tarafından dövüldüğünü gösteriyor. Olaydan önce, markete gelen şüpheli çocuklardan birinin koli bandı alması da güvenlik kameralarına yansıdı.

MARKETTEKİ SORUŞTURMA

Market sahibinin “Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?” sorusuna, şüpheli çocuğun “Bir arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz.” diyerek bantı alarak marketten çıkması görüntülerde dikkat çekiyor. Elde edilen bu veriler, olayın seyrine dair daha fazla bilgi sunuyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemeler sonrasında saldırı olayını gerçekleştiren 18 yaşından küçük 4 kişilik grup gözaltına alındı. Toplamda 7 zanlı gözaltına alınırken, çocuk şüphelilerden 5’i, çıkarıldıkları hakimlik tarafından “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kasten yaralama” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçlarından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’ın Netanyahu’ya Savaş Uyarısı Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'daki gaz tesisine yönelik saldırıda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu petrol sahalarını hedef almaması konusunda uyardığını ifade etti.
Gündem

Beşiktaş Kasımpaşa’yı Dolmabahçe’de Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Gündem

Brent Petrol Fiyatları Orta Doğu Tansiyonuna Bağlı Dalgalanıyor

Brent petrolün gün içindeki fiyatı 119,11 dolara ulaştıktan sonra, akşam saatlerinde 108,44 dolara gerilerken, Batı Teksas türü ham petrol 95,9 dolardan işlem gördü.
Gündem

Netanyahu İran Tehditlerine Karşı Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da rejim değişikliği için yalnızca hava saldırılarının yetersiz olduğunu, kara unsurlarının da gerekli olduğunu belirtti.
Gündem

İsrail’in Hayfa Petrol Tesisinde Saldırı Gerçekleşti

İran’ın füze saldırısından sonra İsrail’in Hayfa kentindeki petrol ve petrokimya tesislerinde patlamalar yaşandı. Olay ardından gökyüzünde yoğun siyah dumanlar belirdi.