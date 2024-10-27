Fatih’te Hastanede Yangın Çıktı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YANGIN

Fatih Vatan Caddesi’nde yer alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde bir yangın meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından, yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi hızla bölgeye yönlendirildi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALELER

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Hastaneden yapılan açıklamalara göre, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildiriliyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.