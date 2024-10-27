More
No menu items!
Gündem

Fatih’te Hastanede Yangın Çıktı

fatih-te-hastanede-yangin-cikti

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YANGIN

Fatih Vatan Caddesi’nde yer alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde bir yangın meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından, yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi hızla bölgeye yönlendirildi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALELER

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Hastaneden yapılan açıklamalara göre, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildiriliyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.