Fatih’te Yangın: 1 Ölü, 7 Yaralı Vaka

İKİ KATLI APARTMANDA YANGIN PANİK YARATTI

Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak’ta yer alan iki katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede 3’üncü katı ve binanın çatısını saran yangında, çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine yapılan ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale etmesiyle alevler kontrol altına alındı. Ancak, binada mahsur kalan 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangın sırasında yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bilgisi aktarıldı. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.