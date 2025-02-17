Fatih’teki 1500 Yıllık Sarnıç Kapatıldı

SARNICIN İZİNSİZ KULLANIMI ORTAYA ÇIKTI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yanı başında yer alan ünlü otelin altındaki bir spa merkezinin, 1500 yıllık tarihi sarnıcı izinsiz bir şekilde SPA ve masaj salonu olarak kullandığı belirlendi. İşletmenin sarnıcın içine havuz ekleyerek, alt katlarda özel bölmeli masaj salonları kurarak, müşterilerine kişi başına 200 euro karşılığında masaj ve havuz hizmeti sunduğu iddiaları gündeme geldi. Restorasyon projesine uygunluk verilen tarihi yapının, bu kaçak eklentiler nedeniyle aslına uygunluğunun bozulduğu dikkat çekiyor.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gelen şikayetler sonrası 2022 yılında inceleme sürecini başlattı. 15 Kasım 2022’de alınan Kurul kararı ile tarihi yapıya aykırı müdahalelerin 6 ay içerisinde ortadan kaldırılmasının istendiği bildirildi.