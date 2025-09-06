Fatih Tekke’den İstifa Yok!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uğurcan Çakır’ın yaptığı açıklamaların süreci doğru yansıttığını belirten Tekke, “Benim de yaşadığım 6 aylık süreçte hemen hemen aynı şeyler geçerli. Uğurcan Çakır, Trabzonspor için önemli bir değer, Türkiye’nin en iyi kalecisi. Oyuncunun gitme arzusu ve isteği bu transferi belirledi” dedi. Tekke, “Futbolda bu tip şeyler yaşanabiliyor. Eski kaptanımızın yaptığı açıklamada olduğu gibi yeni bir sayfa açma isteği, yeni hedefler belirleme arzusu transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor, hiçbir oyuncunun gitmesiyle yolundan sapacak bir kulüp değil. En iyi oyuncumuzu verdik ama ben oyuncularıma hep şunu söyledim; düşeceğiz belki ama tekrar kalkacağız” şeklinde konuştu.

ZOR DÖNEMLERİN ARDINDAN

İlk 4 haftalık dönemin oldukça zor geçtiğini ifade eden Tekke, “İkinci periyot daha rahat olur diye düşünüyordum ama maalesef sadece Uğurcan Çakır değil, Nwakaeme’nin 2-3 ay olmayışı, Pina ve Augusto’nun sakatlıklarıyla böyle bir tablo ortaya çıktı. Ama biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İSTİFA GÜNDEMİ YOK

Fatih Tekke, göreve taraftarın isteği ile geldiğini vurgulayarak, “Son yılların en kaotik döneminde geldik. Taraftarımız nasıl gel dediyse bugün gönüllü olarak 7/24 çalışan ekibimiz, taraftar istemediği anda gider. Yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir. Ben istiyorum ki 10 yıl burada kalayım ama çok gerçekçi gözükmüyor. Benim Trabzonspor’dan istifa etmem gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekke, “Başakşehir kalecisi Muhammet Şengezer ve Ernest Muçi ile ilgilendiğimiz doğru. Ancak kaleci transferinde maddi koşullar istediğimiz gibi oluşmadığı için süreç askıda. Muçi ise gündemimize yeni geldi. Benim beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, beklentim olumlu olması yönünde” dedi.

KİRALIK KALECİ TERCİHİ

Fenerbahçe maçında kaleyi kimin koruyacağına ilişkin olarak Tekke, “Onuralp Çevikkan yeni antrenmanlara başladı, sakatlığı vardı. Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol ile devam etme ihtimalimiz var. Onuralp’in maça kadar iyi duruma gelmesini umuyoruz. Eğer kaleci transferi yapamazsak bu sezonu kiralık bir kaleciyle geçirme planımız var. Türk kaleci konusunda istediğimiz koşulları bulamıyoruz. Yabancı kaleci transferinde ise ciddi rakamlar çıkıyor ve kontenjan sıkıntısı da mevcut bir durum” şeklinde konuştu.

PINA’NIN DURUMU

Pina’nın Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Tekke, bu bölgede alternatifinin az olduğunu ifade etti. Tekke, “Sol bekte Arif ve Mustafa var. Samsunspor maçında yaptığımız gibi Arif ve Mustafa’yı kullanabiliriz ya da üçlü oynayabiliriz” dedi.

SAHİCİLİK VURGUSU

Sahiciliğini kaybetmeyeceğini belirten Tekke, “Sistem sahiciliği kaybetmeni istiyor ama ben kaybedemem, her şeyi net anlatıyorum. Yeni transferimiz Benjamin’in üç ay önce yaşadığı stres kırığı var. Eğer performansını yakalarsa Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak. Bu riski ben aldım, umarım Allah beni utandırmaz. Belki 1-1,5 ay onun sağlıklı hale gelmesini bekleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.