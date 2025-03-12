Fatih Tekke Hedeflerini Açıkladı

İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Fatih Tekke, göreve başladığı ilk haftada takımla olan iletişimin olumlu geçtiğini, ancak bazen problemler yaşanabileceğini aktardı. “Süreç kolay gözükmüyor. Bir hoca gitmiş, bir hoca gelmiş. Bir şeyleri inşa edeceğiz ve tamir edeceğiz” diye belirten Tekke, başarılı olmanın yalnızca teknik ekiple sınırlı kalmadığını vurguladı. “En önemlisi taraftarın desteği. İnsanların sevgisini zedeleyecek bir an yaşamak istemem. İnişli çıkışlı anlar olacak, sabredeceğiz” diyerek, sezonun sonuna kadar hedeflerinden bir kısmını gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

HEDEF KUPA VE GALİBİYETLER

Sezonun geri kalanı için cesur hedefler belirleyen Tekke, “Kupayla birlikte kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bunlar söylemsel şeyler ama gerçekçi tarafı var. Bir şeyleri tamir etme sürecindeyiz. İkisini aynı anda yapmaya çalışacağız” dedi. İnşa sürecinin sabır gerektirdiğini açıklayan Tekke, “Tüm sorumluluk bende. 90 dakika boyunca antrenmanda yapmak istediğimiz organizasyonları sahada görmek istiyorum. Tercih hataları olacak ama camiamız bir şeyler yapmaya çalıştığımızı görecek” ifadelerini kullandı.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Tekke, sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu hakkında da güncel bilgiler paylaştı. “Savic’le ilgili süreç devam ediyor. Nwakaeme perşembe dönecek. Pedro antrenmana bizimle başlıyor. Zubkov dün antrenmandaydı. Enis’in küçük bir hastalığı oldu” diyen teknik direktör, takımın hazırlık süreci sırasında bu oyuncuların durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.